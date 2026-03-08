Видео
Главная Авто Тест ПДД об обгоне — разрешен ли маневр трактора

Тест ПДД об обгоне — разрешен ли маневр трактора

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 19:40
Обгон велосипедиста трактором: хитрый тест ПДД
Трактор и велосипедист на дороге. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Разрешено ли водителю трактора обогнать велосипедиста в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, предварительно подав звуковой сигнал.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений обгін

На участке установлен дорожный знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен", который запрещает обгон грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, а также тракторам.

Однако для тракторов действует специальное правило: знак 3.27 запрещает им обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок или саней. Таким образом, водитель трактора имеет право обогнать велосипедиста.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
