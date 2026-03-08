Обгон велосипедиста трактором: хитрый тест ПДД

Тест ПДД об обгоне — разрешен ли маневр трактора
Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Разрешено ли водителю трактора обогнать велосипедиста в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, предварительно подав звуковой сигнал.
- Запрещено.
Разбор задачи
На участке установлен дорожный знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен", который запрещает обгон грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, а также тракторам.
Однако для тракторов действует специальное правило: знак 3.27 запрещает им обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок или саней. Таким образом, водитель трактора имеет право обогнать велосипедиста.
Правильный ответ №1
