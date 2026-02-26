Тест ПДД: обязан ли водитель остановиться перед знаком "Стоп" на зеленый свет?

Автомобиль перед светофором и знаком "Стоп". Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Обязан ли водитель белого автомобиля остановиться перед светофором в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Обязан. Обязан только в присутствии других транспортных средств. Не обязан.

Разбор задачи

На перекрестке установлен светофор с включенным зеленым сигналом, и дорожный знак приоритета 2.2 "Проезд без остановки запрещен", требования которого содержатся в самом названии.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Итак, пока светофор работает, знак приоритета "Стоп" теряет свою силу, поэтому водитель может проезжать на зеленый свет без остановки.

Правильный ответ №3

