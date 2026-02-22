Тест по ПДД: кто из водителей имеет право выполнить поворот направо?

Тест ПДД — кто имеет право повернуть направо
Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и о движении транспорта по полосам. Водителю какого автомобиля разрешено повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водителю зеленого авто.
- Водителю синего авто.
- Обоим водителям.
- Обоим водителям запрещено.
Разбор задачи
Над дорогой установлены знаки 5.16 "Направления движения по полосам" и 2.1 "Уступить дорогу". Основной сигнал светофора красный, но в дополнительной секции горит зеленая стрелка направо.
По пункту 8.7.3 (е) ПДД, зеленая стрелка разрешает движение в указанном направлении при условии предоставления преимущества другим транспортным средствам. Согласно пункту 8.7.3 (б), действие стрелки распространяется на все полосы, с которых разрешен поворот в этом направлении согласно знакам. Так как знак 5.16 разрешает поворот с обеих полос, то обоим водителям можно повернуть направо.
Правильный ответ №3
