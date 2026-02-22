Тест по ПДД: кто из водителей имеет право выполнить поворот направо?

Кто из водителей может повернуть направо без нарушений? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и о движении транспорта по полосам. Водителю какого автомобиля разрешено повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Водителю зеленого авто. Водителю синего авто. Обоим водителям. Обоим водителям запрещено.

Разбор задачи

Над дорогой установлены знаки 5.16 "Направления движения по полосам" и 2.1 "Уступить дорогу". Основной сигнал светофора красный, но в дополнительной секции горит зеленая стрелка направо.

По пункту 8.7.3 (е) ПДД, зеленая стрелка разрешает движение в указанном направлении при условии предоставления преимущества другим транспортным средствам. Согласно пункту 8.7.3 (б), действие стрелки распространяется на все полосы, с которых разрешен поворот в этом направлении согласно знакам. Так как знак 5.16 разрешает поворот с обеих полос, то обоим водителям можно повернуть направо.

Правильный ответ №3

