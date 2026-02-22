Видео
Тест ПДД — кто имеет право повернуть направо

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 19:45
Тест по ПДД: кто из водителей имеет право выполнить поворот направо?
Кто из водителей может повернуть направо без нарушений? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и о движении транспорта по полосам. Водителю какого автомобиля разрешено повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Водителю зеленого авто.
  2. Водителю синего авто.
  3. Обоим водителям.
  4. Обоим водителям запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: кому з водіїв дозволено поворот праворуч

Над дорогой установлены знаки 5.16 "Направления движения по полосам" и 2.1 "Уступить дорогу". Основной сигнал светофора красный, но в дополнительной секции горит зеленая стрелка направо.

По пункту 8.7.3 (е) ПДД, зеленая стрелка разрешает движение в указанном направлении при условии предоставления преимущества другим транспортным средствам. Согласно пункту 8.7.3 (б), действие стрелки распространяется на все полосы, с которых разрешен поворот в этом направлении согласно знакам. Так как знак 5.16 разрешает поворот с обеих полос, то обоим водителям можно повернуть направо.

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
