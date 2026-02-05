Тест ПДД на знание знаков: кто из водителей нарушает правила во время поворота

Схема движения автомобилей на участке со знаком разворота. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и разметки. Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

На участке установлен знак 5.28 "Место для разворота". Важно помнить, что этот знак запрещает поворот налево. Водитель желтого автомобиля нарушает правила, поскольку пытается повернуть налево в месте, предназначенном только для разворота.

Со стороны водителя красного автомобиля нанесена разметка 1.11, которую разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части. Следовательно, проехать с нарушением пытается и этот водитель.

Правильный ответ

№3

