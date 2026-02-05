Видео
Хитрый тест ПДД — кто нарушает правила

Дата публикации 5 февраля 2026 07:01
Тест ПДД на знание знаков: кто из водителей нарушает правила во время поворота
Схема движения автомобилей на участке со знаком разворота. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и разметки. Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают.
  4. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

На участке установлен знак 5.28 "Место для разворота". Важно помнить, что этот знак запрещает поворот налево. Водитель желтого автомобиля нарушает правила, поскольку пытается повернуть налево в месте, предназначенном только для разворота.

Со стороны водителя красного автомобиля нанесена разметка 1.11, которую разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части. Следовательно, проехать с нарушением пытается и этот водитель.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
