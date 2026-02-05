Відео
Україна
Хитрий тест ПДР — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 07:01
Тест ПДР на знання знаків: хто з водіїв порушує правила під час повороту
Схема руху автомобілів на ділянці зі знаком розвороту. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та розмітки. Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушують.
  4. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушує правила

На ділянці встановлено знак 5.28 "Місце для розвороту". Важливо пам'ятати, що цей знак забороняє поворот ліворуч. Водій жовтого автомобіля порушує правила, позаяк намагається повернути ліворуч у місці, призначеному лише для розвороту.

Зі сторони водія червоного автомобіля нанесена розмітка 1.11, яку дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини. Отже, проїхати з порушенням намагається й цей водій.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
