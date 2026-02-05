Тест ПДР на знання знаків: хто з водіїв порушує правила під час повороту

Схема руху автомобілів на ділянці зі знаком розвороту. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та розмітки. Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

На ділянці встановлено знак 5.28 "Місце для розвороту". Важливо пам'ятати, що цей знак забороняє поворот ліворуч. Водій жовтого автомобіля порушує правила, позаяк намагається повернути ліворуч у місці, призначеному лише для розвороту.

Зі сторони водія червоного автомобіля нанесена розмітка 1.11, яку дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини. Отже, проїхати з порушенням намагається й цей водій.

Правильна відповідь

№3

