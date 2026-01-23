Виїзд з кола: задача ПДР на знання пріоритетів, яка заплутала багатьох водіїв

Схема руху авто на круговому перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля зʼїжджає з кругового перехрестя середньою смугою, водночас правою смугою продовжує рух по колу водій синього авто.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Очевидно, що водій червоного автомобіля може залишити коло будь-якою смугою, але перед тим він має поступитися водію синьої машини, який рухається з правого боку у попутному напрямку.

Правильна відповідь

№1

