Виїзд з кола: задача ПДР на знання пріоритетів, яка заплутала багатьох водіїв

Тест ПДР на круговому перехресті — хто має поступитися
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля зʼїжджає з кругового перехрестя середньою смугою, водночас правою смугою продовжує рух по колу водій синього авто.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Очевидно, що водій червоного автомобіля може залишити коло будь-якою смугою, але перед тим він має поступитися водію синьої машини, який рухається з правого боку у попутному напрямку.
Правильна відповідь
№1
