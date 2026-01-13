Тест ПДР, який правильно розвʼязують лише 37%: чи дозволений поворот ліворуч

Схема дорожнього тесту про правила повороту ліворуч під час виїзду з односторонньої дороги. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку та на знання дорожніх знаків. Чи порушите ви правила, повернувши ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Порушите. Не порушите.

Розбір задачі

Ви виїжджаєте з дороги з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", та маєте намір повернути на перехресті ліворуч. Зелена стрілка у додатковій секції світлофора дозволяє виконати маневр, але ви не перестроїлися у крайню ліву смугу.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№1

