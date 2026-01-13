Тест ПДР, який правильно розвʼязують лише 37%: чи дозволений поворот ліворуч

Тест ПДР про поворот ліворуч — чи має водій право на маневр
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку та на знання дорожніх знаків. Чи порушите ви правила, повернувши ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Порушите.
- Не порушите.
Розбір задачі
Ви виїжджаєте з дороги з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", та маєте намір повернути на перехресті ліворуч. Зелена стрілка у додатковій секції світлофора дозволяє виконати маневр, але ви не перестроїлися у крайню ліву смугу.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Правильна відповідь
№1
