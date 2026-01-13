Відео
Тест ПДР про поворот ліворуч — чи має водій право на маневр

Тест ПДР про поворот ліворуч — чи має водій право на маневр

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 06:45
Тест ПДР, який правильно розвʼязують лише 37%: чи дозволений поворот ліворуч
Схема дорожнього тесту про правила повороту ліворуч під час виїзду з односторонньої дороги. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку та на знання дорожніх знаків. Чи порушите ви правила, повернувши ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Порушите.
  2. Не порушите.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений поворот ліворуч?

Ви виїжджаєте з дороги з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", та маєте намір повернути на перехресті ліворуч. Зелена стрілка у додатковій секції світлофора дозволяє виконати маневр, але ви не перестроїлися у крайню ліву смугу.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
