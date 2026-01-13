Тест ПДД, который правильно решают только 37%: разрешен ли поворот налево

Схема дорожного теста о правилах поворота налево при выезде с односторонней дороги. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожных знаков. Нарушите ли вы правила, повернув налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Нарушите. Не нарушите.

Разбор задачи

Вы выезжаете с дороги с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", и намерены повернуть на перекрестке налево. Зеленая стрелка в дополнительной секции светофора позволяет выполнить маневр, но вы не перестроились в крайнюю левую полосу.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: