Тест ПДД о повороте налево — имеет ли водитель право на маневр

Дата публикации 13 января 2026 06:45
Тест ПДД, который правильно решают только 37%: разрешен ли поворот налево
Схема дорожного теста о правилах поворота налево при выезде с односторонней дороги. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожных знаков. Нарушите ли вы правила, повернув налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Нарушите.
  2. Не нарушите.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений поворот ліворуч?

Вы выезжаете с дороги с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", и намерены повернуть на перекрестке налево. Зеленая стрелка в дополнительной секции светофора позволяет выполнить маневр, но вы не перестроились в крайнюю левую полосу.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№1

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
