Тест ПДД, который правильно решают только 37%: разрешен ли поворот налево

Тест ПДД о повороте налево — имеет ли водитель право на маневр
Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожных знаков. Нарушите ли вы правила, повернув налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Нарушите.
- Не нарушите.
Разбор задачи
Вы выезжаете с дороги с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", и намерены повернуть на перекрестке налево. Зеленая стрелка в дополнительной секции светофора позволяет выполнить маневр, но вы не перестроились в крайнюю левую полосу.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Правильный ответ
№1
