Пастка на зупинці: чи можна підібрати пасажира згідно з ПДР

Вибір безпечної траєкторії для посадки пасажира згідно з правилами дорожнього руху. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Яка траєкторія дозволяється для подальшої зупинки та посадки пасажирки у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

У цій задачі взагалі не варто розглядати траєкторії, адже пасажирка перебуває на автобусній зупинці, про що свідчить знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".

Читаємо пункт 15.9 (е) ПДР:

"Зупинка забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків".

Правильна відповідь

№4

