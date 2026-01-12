Пастка на зупинці: чи можна підібрати пасажира згідно з ПДР

Хитрий тест ПДР — яка траєкторія руху дозволена
Дата публікації: 12 січня 2026 06:45
Вибір безпечної траєкторії для посадки пасажира згідно з правилами дорожнього руху. Малюнок: "За! Правилами"
Задача з теми про зупинку та стоянку. Яка траєкторія дозволяється для подальшої зупинки та посадки пасажирки у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
У цій задачі взагалі не варто розглядати траєкторії, адже пасажирка перебуває на автобусній зупинці, про що свідчить знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".
Читаємо пункт 15.9 (е) ПДР:
"Зупинка забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків".
Правильна відповідь
№4
