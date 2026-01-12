Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Хитрий тест ПДР — яка траєкторія руху дозволена

Хитрий тест ПДР — яка траєкторія руху дозволена

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 06:45
Пастка на зупинці: чи можна підібрати пасажира згідно з ПДР
Вибір безпечної траєкторії для посадки пасажира згідно з правилами дорожнього руху. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Яка траєкторія дозволяється для подальшої зупинки та посадки пасажирки у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яка траєкторія руху дозволена для посадки пасажира?

Реклама

У цій задачі взагалі не варто розглядати траєкторії, адже пасажирка перебуває на автобусній зупинці, про що свідчить знак  5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".

Читаємо пункт 15.9 (е) ПДР:

Реклама

"Зупинка забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків".

Правильна відповідь

№4

Реклама

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації