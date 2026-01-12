Ловушка на остановке: можно ли подобрать пассажира согласно ПДД

Выбор безопасной траектории для посадки пассажира согласно правилам дорожного движения. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. Какая траектория разрешается для дальнейшей остановки и посадки пассажира в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

В этой задаче вообще не стоит рассматривать траектории, ведь пассажир находится на автобусной остановке, о чем свидетельствует знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".

Читаем пункт 15.9 (е) ПДД:

"Остановка запрещается ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон".

Правильный ответ

№4

