Ловушка на остановке: можно ли подобрать пассажира согласно ПДД

Хитрый тест ПДД — какая траектория движения разрешена
Задача по теме об остановке и стоянке. Какая траектория разрешается для дальнейшей остановки и посадки пассажира в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
В этой задаче вообще не стоит рассматривать траектории, ведь пассажир находится на автобусной остановке, о чем свидетельствует знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".
Читаем пункт 15.9 (е) ПДД:
"Остановка запрещается ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон".
Правильный ответ
№4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!