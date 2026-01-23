Выезд с круга: задача ПДД на знание приоритетов, которая запутала многих водителей

Схема движения авто на круговом перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля съезжает с кругового перекрестка по средней полосе, в то же время по правой полосе продолжает движение по кругу водитель синего авто.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Очевидно, что водитель красного автомобиля может покинуть круг по любой полосе, но перед тем он должен уступить дорогу водителю синей машины, который движется с правой стороны в попутном направлении.

Правильный ответ

№1

