Тест на знання ПДР: чи можна легковику ігнорувати знак заборони руху взимку?

Тест ПДР — чи може водій повернути праворуч
Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля проїхати праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється, якщо він там живе.
- Дозволяється, якщо він там працює.
- Відповіді, зазначені у варіантах 2 і 3.
- Забороняється.
Розбір задачі
Водій червоного легкового автомобіля планує повернути праворуч. На в’їзді встановлено знак 3.1 "Рух заборонено", таблички 7.5.1 "Вид транспортного засобу" (поширює дію знака виключно на вантажні автомобілі з дозволеною масою понад 3,5 тонни) та 7.12 "Ожеледиця" (означає, що знак діє лише в період ожеледиці).
Тобто комбінація знаку та табличок забороняє рух у вказаному напрямку для вантажних автомобілів масою понад 3,5 тони у період ожеледиці. Позаяк водій керує легковим автомобілем, дія цієї заборони на нього не поширюється за будь-яких умов.
Правильна відповідь
№1
