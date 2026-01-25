Тест на знання ПДР: чи можна легковику ігнорувати знак заборони руху взимку?

Червоний автомобіль перед поворотом праворуч під знак заборони. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля проїхати праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо він там живе. Дозволяється, якщо він там працює. Відповіді, зазначені у варіантах 2 і 3. Забороняється.

Розбір задачі

Водій червоного легкового автомобіля планує повернути праворуч. На в’їзді встановлено знак 3.1 "Рух заборонено", таблички 7.5.1 "Вид транспортного засобу" (поширює дію знака виключно на вантажні автомобілі з дозволеною масою понад 3,5 тонни) та 7.12 "Ожеледиця" (означає, що знак діє лише в період ожеледиці).

Тобто комбінація знаку та табличок забороняє рух у вказаному напрямку для вантажних автомобілів масою понад 3,5 тони у період ожеледиці. Позаяк водій керує легковим автомобілем, дія цієї заборони на нього не поширюється за будь-яких умов.

Правильна відповідь

№1

