Україна
Тест ПДР — чи може водій повернути праворуч

Тест ПДР — чи може водій повернути праворуч

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 14:02
Тест на знання ПДР: чи можна легковику ігнорувати знак заборони руху взимку?
Червоний автомобіль перед поворотом праворуч під знак заборони. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля проїхати праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, якщо він там живе.
  3. Дозволяється, якщо він там працює.
  4. Відповіді, зазначені у варіантах 2 і 3.
  5. Забороняється.

Розбір задачі

Легковий автомобіль червоного кольору на засніженій дорозі перед перехрестям, де встановлено знак "Рух заборонено" з табличками вантажівки та сніжинки

Водій червоного легкового автомобіля планує повернути праворуч. На в’їзді встановлено знак 3.1 "Рух заборонено", таблички 7.5.1 "Вид транспортного засобу" (поширює дію знака виключно на вантажні автомобілі з дозволеною масою понад 3,5 тонни) та 7.12 "Ожеледиця" (означає, що знак діє лише в період ожеледиці).

Тобто комбінація знаку та табличок забороняє рух у вказаному напрямку для вантажних автомобілів масою понад 3,5 тони у період ожеледиці. Позаяк водій керує легковим автомобілем, дія цієї заборони на нього не поширюється за будь-яких умов.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
