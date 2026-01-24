Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест з ПДР — як водії розʼїдуться на перехресті

Тест з ПДР — як водії розʼїдуться на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 12:40
Тест із ПДР: хто проїде перехрестя першим, а хто залишиться останнім?
Схема роз’їзду автомобілів на перехресті з нерівнозначними дорогами. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. Якою буде послідовність проїзду транспортних засобів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль, білий, жовтий, синій.
  2. Червоний автомобіль, синій, білий, жовтий.
  3. Червоний автомобіль, білий, синій, жовтий.
  4. Білий автомобіль, червоний, синій, жовтий.

Розбір задачі

Тест з ПДР — як водії розʼїдуться на перехресті - фото 1

Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога", 7.8 "Напрямок головної дороги" та 2.1 "Дати дорогу", на головних дорогах знаходяться водії червоного та білого автомобілів, а водії синього та жовтого — на другорядних.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, пріоритет мають водії червоного та білого авто. При цьому першою проїде червона машина, адже вона наближається до білої з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

За таким же правилом розʼїдуться і водії з другорядних доріг: спочатку синій автомобіль, а потім жовтий.

Тобто порядок розʼїзду буде таким: червоний автомобіль, білий, синій, жовтий.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації