Тест із ПДР: хто проїде перехрестя першим, а хто залишиться останнім?

Схема роз’їзду автомобілів на перехресті з нерівнозначними дорогами. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. Якою буде послідовність проїзду транспортних засобів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Червоний автомобіль, білий, жовтий, синій. Червоний автомобіль, синій, білий, жовтий. Червоний автомобіль, білий, синій, жовтий. Білий автомобіль, червоний, синій, жовтий.

Розбір задачі

Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога", 7.8 "Напрямок головної дороги" та 2.1 "Дати дорогу", на головних дорогах знаходяться водії червоного та білого автомобілів, а водії синього та жовтого — на другорядних.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, пріоритет мають водії червоного та білого авто. При цьому першою проїде червона машина, адже вона наближається до білої з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

За таким же правилом розʼїдуться і водії з другорядних доріг: спочатку синій автомобіль, а потім жовтий.

Тобто порядок розʼїзду буде таким: червоний автомобіль, білий, синій, жовтий.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: