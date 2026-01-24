Тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто останется последним?

Тест по ПДД — как водители разъедутся на перекрестке
Задача на знание дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. Какой будет последовательность проезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Красный автомобиль, белый, желтый, синий.
- Красный автомобиль, синий, белый, желтый.
- Красный автомобиль, белый, синий, желтый.
- Белый автомобиль, красный, синий, желтый.
Разбор задачи
Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога", 7.8 "Направление главной дороги" и 2.1 "Уступить дорогу", на главных дорогах находятся водители красного и белого автомобилей, а водители синего и желтого — на второстепенных.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Следовательно, приоритет имеют водители красного и белого авто. При этом первой проедет красная машина, ведь она приближается к белой с правой стороны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
По такому же правилу разъедутся и водители со второстепенных дорог: сначала синий автомобиль, а затем желтый.
То есть порядок разъезда будет таким: красный автомобиль, белый, синий, желтый.
Правильный ответ
№3
