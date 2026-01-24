Видео
Тест по ПДД — как водители разъедутся на перекрестке

Тест по ПДД — как водители разъедутся на перекрестке

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 12:40
Тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто останется последним?
Схема разъезда автомобилей на перекрестке с неравнозначными дорогами. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. Какой будет последовательность проезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Красный автомобиль, белый, желтый, синий.
  2. Красный автомобиль, синий, белый, желтый.
  3. Красный автомобиль, белый, синий, желтый.
  4. Белый автомобиль, красный, синий, желтый.

Разбор задачи

Тест з ПДР — як водії розʼїдуться на перехресті - фото 1

Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога", 7.8 "Направление главной дороги" и 2.1 "Уступить дорогу", на главных дорогах находятся водители красного и белого автомобилей, а водители синего и желтого — на второстепенных.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Следовательно, приоритет имеют водители красного и белого авто. При этом первой проедет красная машина, ведь она приближается к белой с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

По такому же правилу разъедутся и водители со второстепенных дорог: сначала синий автомобиль, а затем желтый.

То есть порядок разъезда будет таким: красный автомобиль, белый, синий, желтый.

Правильный ответ

№3

