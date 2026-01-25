Тест на знание ПДД: можно ли легковушке игнорировать знак запрета движения зимой?

Тест ПДД — может ли водитель повернуть направо
Задача на знание дорожных знаков. Разрешается ли водителю красного автомобиля проехать направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, если он там живет.
- Разрешается, если он там работает.
- Ответы, указанные в вариантах 2 и 3.
- Запрещается.
Разбор задачи
Водитель красного легкового автомобиля планирует повернуть направо. На въезде установлен знак 3.1 "Движение запрещено", таблички 7.5.1 "Вид транспортного средства" (распространяет действие знака исключительно на грузовые автомобили с разрешенной массой более 3,5 тонны) и 7.12 "Гололед" (означает, что знак действует только в период гололеда).
То есть комбинация знака и табличек запрещает движение в указанном направлении для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны в период гололеда. Поскольку водитель управляет легковым автомобилем, действие этого запрета на него не распространяется при любых условиях.
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!