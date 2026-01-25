Тест на знание ПДД: можно ли легковушке игнорировать знак запрета движения зимой?

Красный автомобиль перед поворотом направо под знак запрета. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Разрешается ли водителю красного автомобиля проехать направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешается. Разрешается, если он там живет. Разрешается, если он там работает. Ответы, указанные в вариантах 2 и 3. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель красного легкового автомобиля планирует повернуть направо. На въезде установлен знак 3.1 "Движение запрещено", таблички 7.5.1 "Вид транспортного средства" (распространяет действие знака исключительно на грузовые автомобили с разрешенной массой более 3,5 тонны) и 7.12 "Гололед" (означает, что знак действует только в период гололеда).

То есть комбинация знака и табличек запрещает движение в указанном направлении для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны в период гололеда. Поскольку водитель управляет легковым автомобилем, действие этого запрета на него не распространяется при любых условиях.

Правильный ответ

№1

