Тест з ПДР: хто з водіїв має право виконати поворот праворуч?

Тест ПДР — хто має право повернути праворуч
Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та про рух транспорту по смугах. Водієві якого автомобіля дозволено повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Водієві зеленого авто.
- Водієві синього авто.
- Обом водіям.
- Обом водіям заборонено.
Розбір задачі
Над дорогою встановлено знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 2.1 "Дати дорогу". Основний сигнал світлофора червоний, але в додатковій секції горить зелена стрілка праворуч.
За пунктом 8.7.3 (е) ПДР, зелена стрілка дозволяє рух у вказаному напрямку за умови надання переваги іншим транспортним засобам. Згідно з пунктом 8.7.3 (б), дія стрілки поширюється на всі смуги, з яких дозволено поворот у цьому напрямку згідно зі знаками. Позаяк знак 5.16 дозволяє поворот з обох смуг, то обом водіям можна повернути праворуч.
Правильна відповідь №3
