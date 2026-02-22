Тест з ПДР: хто з водіїв має право виконати поворот праворуч?

Хто з водіїв може повернути праворуч без порушень? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та про рух транспорту по смугах. Водієві якого автомобіля дозволено повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Водієві зеленого авто. Водієві синього авто. Обом водіям. Обом водіям заборонено.

Розбір задачі

Над дорогою встановлено знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 2.1 "Дати дорогу". Основний сигнал світлофора червоний, але в додатковій секції горить зелена стрілка праворуч.

За пунктом 8.7.3 (е) ПДР, зелена стрілка дозволяє рух у вказаному напрямку за умови надання переваги іншим транспортним засобам. Згідно з пунктом 8.7.3 (б), дія стрілки поширюється на всі смуги, з яких дозволено поворот у цьому напрямку згідно зі знаками. Позаяк знак 5.16 дозволяє поворот з обох смуг, то обом водіям можна повернути праворуч.

Правильна відповідь №3

