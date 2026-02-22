Відео
Тест ПДР — хто має право повернути праворуч

Дата публікації: 22 лютого 2026 19:45
Тест з ПДР: хто з водіїв має право виконати поворот праворуч?
Хто з водіїв може повернути праворуч без порушень? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та про рух транспорту по смугах. Водієві якого автомобіля дозволено повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Водієві зеленого авто.
  2. Водієві синього авто.
  3. Обом водіям.
  4. Обом водіям заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: кому з водіїв дозволено поворот праворуч

Над дорогою встановлено знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 2.1 "Дати дорогу". Основний сигнал світлофора червоний, але в додатковій секції горить зелена стрілка праворуч.

За пунктом 8.7.3 (е) ПДР, зелена стрілка дозволяє рух у вказаному напрямку за умови надання переваги іншим транспортним засобам. Згідно з пунктом 8.7.3 (б), дія стрілки поширюється на всі смуги, з яких дозволено поворот у цьому напрямку згідно зі знаками. Позаяк знак 5.16 дозволяє поворот з обох смуг, то обом водіям можна повернути праворуч.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
