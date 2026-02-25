Тест ПДД о маневрах велосипедиста: по какой траектории разрешен поворот налево

Каверзный тест ПДД — какая траектория движения разрешена велосипедисту
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге и правила маневрирования для велосипедистов. Какая траектория поворота налево разрешена велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Велосипедист приближается к перекрестку и намеревается повернуть налево. Ему предлагаются два направления:
- Траектория А. Поворот с предварительным выездом на крайнюю левую полосу для нерельсовых транспортных средств.
- Траектория Б. Поворот с предварительным выездом на трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном уровне с проезжей частью.
Читаем пункт 11.14 ПДД:
"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине".
На рисунке дорога имеет две полосы для движения в одном направлении и трамвайные пути посередине, поэтому велосипедисту категорически запрещено выполнять поворот налево по любой из траекторий.
В такой ситуации водитель велосипеда должен доехать до пешеходного перехода, слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход, ведя транспортное средство руками.
Правильный ответ №4
