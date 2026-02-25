Видео
Україна
Видео

Каверзный тест ПДД — какая траектория движения разрешена велосипедисту

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 20:40
Тест ПДД о маневрах велосипедиста: по какой траектории разрешен поворот налево
Схема движения велосипедиста на перекрестке с трамвайными путями. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге и правила маневрирования для велосипедистов. Какая траектория поворота налево разрешена велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Траектория А.
  2. Траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: яка траєкторія правильна

Велосипедист приближается к перекрестку и намеревается повернуть налево. Ему предлагаются два направления:

  1. Траектория А. Поворот с предварительным выездом на крайнюю левую полосу для нерельсовых транспортных средств.
  2. Траектория Б. Поворот с предварительным выездом на трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном уровне с проезжей частью.

Читаем пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине".

На рисунке дорога имеет две полосы для движения в одном направлении и трамвайные пути посередине, поэтому велосипедисту категорически запрещено выполнять поворот налево по любой из траекторий.

В такой ситуации водитель велосипеда должен доехать до пешеходного перехода, слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход, ведя транспортное средство руками.

Правильный ответ №4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
