Україна
Каверзний тест ПДР — яка траєкторія руху дозволена велосипедисту

Каверзний тест ПДР — яка траєкторія руху дозволена велосипедисту

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 20:40
Тест ПДР про маневри велосипедиста: за якою траєкторією дозволено поворот ліворуч
Схема руху велосипедиста на перехресті з трамвайними коліями. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі та правила маневрування для велосипедистів. Яка траєкторія повороту ліворуч дозволена велосипедисту у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: яка траєкторія правильна

Велосипедист наближається до перехрестя та має намір повернути ліворуч. Йому пропонуються два напрямки:

  1. Траєкторія А. Поворот з попереднім виїздом на крайню ліву смугу для нерейкових транспортних засобів.
  2. Траєкторія Б. Поворот з попереднім виїздом на трамвайні колії попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною.

Читаємо пункт 11.14 ПДР:

"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині".

На малюнку дорога має дві смуги для руху в одному напрямку та трамвайні колії посередині, тому велосипедисту категорично заборонено виконувати поворот ліворуч за будь-якою з траєкторій.

У такій ситуації водій велосипеда має доїхати до пішохідного переходу, злізти з велосипеда та перейти дорогу як пішохід, ведучи транспортний засіб руками.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
