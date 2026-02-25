Тест ПДР про маневри велосипедиста: за якою траєкторією дозволено поворот ліворуч

Каверзний тест ПДР — яка траєкторія руху дозволена велосипедисту
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі та правила маневрування для велосипедистів. Яка траєкторія повороту ліворуч дозволена велосипедисту у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Велосипедист наближається до перехрестя та має намір повернути ліворуч. Йому пропонуються два напрямки:
- Траєкторія А. Поворот з попереднім виїздом на крайню ліву смугу для нерейкових транспортних засобів.
- Траєкторія Б. Поворот з попереднім виїздом на трамвайні колії попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною.
Читаємо пункт 11.14 ПДР:
"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині".
На малюнку дорога має дві смуги для руху в одному напрямку та трамвайні колії посередині, тому велосипедисту категорично заборонено виконувати поворот ліворуч за будь-якою з траєкторій.
У такій ситуації водій велосипеда має доїхати до пішохідного переходу, злізти з велосипеда та перейти дорогу як пішохід, ведучи транспортний засіб руками.
Правильна відповідь №4
