Тест ПДР про маневри велосипедиста: за якою траєкторією дозволено поворот ліворуч

Схема руху велосипедиста на перехресті з трамвайними коліями. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі та правила маневрування для велосипедистів. Яка траєкторія повороту ліворуч дозволена велосипедисту у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Велосипедист наближається до перехрестя та має намір повернути ліворуч. Йому пропонуються два напрямки:

Траєкторія А. Поворот з попереднім виїздом на крайню ліву смугу для нерейкових транспортних засобів. Траєкторія Б. Поворот з попереднім виїздом на трамвайні колії попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною.

Читаємо пункт 11.14 ПДР:

"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині".

На малюнку дорога має дві смуги для руху в одному напрямку та трамвайні колії посередині, тому велосипедисту категорично заборонено виконувати поворот ліворуч за будь-якою з траєкторій.

У такій ситуації водій велосипеда має доїхати до пішохідного переходу, злізти з велосипеда та перейти дорогу як пішохід, ведучи транспортний засіб руками.

Правильна відповідь №4

