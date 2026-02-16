Відео
Хитрий тест ПДР — хто з водіїв порушує правила

Хитрий тест ПДР — хто з водіїв порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 20:40
Складний тест ПДР: хто порушує правила на дорозі з трьома смугами
Дорожня ситуація на трасі з трьома смугами руху. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій синьої вантажівки.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Водій білого бензовоза.
  4. Водії бензовоза та синьої вантажівки.
  5. Жоден водій не порушує правил.

Розбір задачі

Тест ПДД: хто порушує правила

На дорозі, що має три смуги для руху в одному напрямку, водій синьої вантажівки їде прямо правою смугою, водій зеленого легковика — середньою смугою, а водій бензовоза має намір випередити легкове авто. 

Читаємо пункт 11.6 ПДР:

"На дорогах, які мають три та більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки зліва, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження".

Білий бензовоз, маса якого вочевидь перевищує 3,5 т, здійснює випередження у крайній лівій смузі. Позаяк маневр не пов'язаний з поворотом чи розворотом, такі дії є порушенням вимог розташування транспортних засобів на проїзній частині. Водії зеленого легкового авто та синьої вантажівки рухаються без порушень.

Правильна відповідь

№3

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
