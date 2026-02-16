Складний тест ПДР: хто порушує правила на дорозі з трьома смугами

Хитрий тест ПДР — хто з водіїв порушує правила
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синьої вантажівки.
- Водій зеленого автомобіля.
- Водій білого бензовоза.
- Водії бензовоза та синьої вантажівки.
- Жоден водій не порушує правил.
Розбір задачі
На дорозі, що має три смуги для руху в одному напрямку, водій синьої вантажівки їде прямо правою смугою, водій зеленого легковика — середньою смугою, а водій бензовоза має намір випередити легкове авто.
Читаємо пункт 11.6 ПДР:
"На дорогах, які мають три та більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки зліва, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження".
Білий бензовоз, маса якого вочевидь перевищує 3,5 т, здійснює випередження у крайній лівій смузі. Позаяк маневр не пов'язаний з поворотом чи розворотом, такі дії є порушенням вимог розташування транспортних засобів на проїзній частині. Водії зеленого легкового авто та синьої вантажівки рухаються без порушень.
Правильна відповідь
№3
