Складний тест ПДР: хто проїде першим, трамвай з авто чи велосипедист?

Черговість проїзду нерегульованого перехрестя. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть другорядною дорогою. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Трамвай і жовтий автомобіль, потім велосипедист. Велосипедист, а потім трамвай і жовтий автомобіль. Трамвай, велосипедист, жовтий автомобіль. Жовтий автомобіль, велосипедист, трамвай.

Розбір задачі

На перехресті трамвай та жовтий автомобіль повертають праворуч, а велосипедист проїжджає прямо. Усі три учасники руху знаходяться перед знаком 2.1 "Дати дорогу", отже, вони перебувають на другорядній дорозі та є рівнозначними між собою.

Читаємо 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто трамвай їде першим.

Далі водії часто помиляються, гадаючи, що водій автомобіля може проїхати одночасно з трамваєм, позаяк їхні траєкторії не перетинаються.

Читаємо 16.2 ПДР:

"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Таким чином, другим проїде велосипедист.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: