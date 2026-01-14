Тест ПДР про розворот біля залізничного переїзду: які межі заборони маневру

Ситуація з розворотом автомобілів біля залізничного переїзду. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила, виконуючи розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва порушують правила. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги з залізничним переїздом водій синього автомобіля виконує розворот до переїзду, а водій білої машини одразу після нього.

Читаємо пункт 10.7 (а) ПДР:

"Розворот забороняється на залізничних переїздах".

Але законодавство не містить жодних заборон щодо розвороту до або після переїзду. Позаяк обидва водії виконують свої маневри поза межами самих колій, вони не порушують ПДР.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: