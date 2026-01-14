Видео
Тест ПДД про разворот — кто неправильно выполняет маневр

Дата публикации 14 января 2026 06:45
Тест ПДД о развороте возле железнодорожного переезда: какие границы запрета маневра
Ситуация с разворотом автомобилей возле железнодорожного переезда. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей нарушает правила, выполняя разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто правильно виконує розворот?

На участке дороги с железнодорожным переездом водитель синего автомобиля выполняет разворот до переезда, а водитель белой машины сразу после него.

Читаем пункт 10.7 (а) ПДД:

"Разворот запрещается на железнодорожных переездах".

Но законодательство не содержит никаких запретов относительно разворота до или после переезда. Так как оба водителя выполняют свои маневры за пределами самих путей, они не нарушают ПДД.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
