Україна
Видео

Сложный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток

Сложный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток

Дата публикации 15 февраля 2026 14:50
Сложный тест ПДД: кто проедет первым, трамвай с авто или велосипедист?
Очередность проезда нерегулируемого перекрестка. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков по второстепенной дороге. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Трамвай и желтый автомобиль, затем велосипедист.
  2. Велосипедист, а затем трамвай и желтый автомобиль.
  3. Трамвай, велосипедист, желтый автомобиль.
  4. Желтый автомобиль, велосипедист, трамвай.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке трамвай и желтый автомобиль поворачивают направо, а велосипедист проезжает прямо. Все три участника движения находятся перед знаком 2.1 "Дать дорогу", следовательно, они пребывают на второстепенной дороге и являются равнозначными между собой.

Читаем 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть трамвай едет первым.

Далее водители часто ошибаются, думая, что водитель автомобиля может проехать одновременно с трамваем, так как их траектории не пересекаются.

Читаем 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении".

Таким образом, вторым проедет велосипедист.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
