Сложный тест ПДД: кто проедет первым, трамвай с авто или велосипедист?

Сложный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток
Задача по теме о проезде перекрестков по второстепенной дороге. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамвай и желтый автомобиль, затем велосипедист.
- Велосипедист, а затем трамвай и желтый автомобиль.
- Трамвай, велосипедист, желтый автомобиль.
- Желтый автомобиль, велосипедист, трамвай.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай и желтый автомобиль поворачивают направо, а велосипедист проезжает прямо. Все три участника движения находятся перед знаком 2.1 "Дать дорогу", следовательно, они пребывают на второстепенной дороге и являются равнозначными между собой.
Читаем 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
То есть трамвай едет первым.
Далее водители часто ошибаются, думая, что водитель автомобиля может проехать одновременно с трамваем, так как их траектории не пересекаются.
Читаем 16.2 ПДД:
"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении".
Таким образом, вторым проедет велосипедист.
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!