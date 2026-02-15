Сложный тест ПДД: кто проедет первым, трамвай с авто или велосипедист?

Очередность проезда нерегулируемого перекрестка. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков по второстепенной дороге. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Трамвай и желтый автомобиль, затем велосипедист. Велосипедист, а затем трамвай и желтый автомобиль. Трамвай, велосипедист, желтый автомобиль. Желтый автомобиль, велосипедист, трамвай.

Разбор задачи

На перекрестке трамвай и желтый автомобиль поворачивают направо, а велосипедист проезжает прямо. Все три участника движения находятся перед знаком 2.1 "Дать дорогу", следовательно, они пребывают на второстепенной дороге и являются равнозначными между собой.

Читаем 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть трамвай едет первым.

Далее водители часто ошибаются, думая, что водитель автомобиля может проехать одновременно с трамваем, так как их траектории не пересекаются.

Читаем 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, движущимся прямо в попутном направлении".

Таким образом, вторым проедет велосипедист.

Правильный ответ

№3

