Україна
Хитрый тест ПДД — кто из водителей нарушает правила

Хитрый тест ПДД — кто из водителей нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 20:40
Сложный тест ПДД: кто нарушает правила на дороге с тремя полосами
Дорожная ситуация на трассе с тремя полосами движения. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель синего грузовика.
  2. Водитель зеленого автомобиля.
  3. Водитель белого бензовоза.
  4. Водители бензовоза и синего грузовика.
  5. Ни один водитель не нарушает правил.

Разбор задачи

Тест ПДД: хто порушує правила

На дороге, которая имеет три полосы для движения в одном направлении, водитель синего грузовика едет прямо по правой полосе, водитель зеленой легковушки — по средней полосе, а водитель бензовоза намерен опередить легковой автомобиль.

Читаем пункт 11.6 ПДД:

"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, — для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".

Белый бензовоз, масса которого явно превышает 3,5 т, осуществляет опережение в крайней левой полосе. Поскольку маневр не связан с поворотом или разворотом, такие действия являются нарушением требований расположения транспортных средств на проезжей части. Водители зеленого легкового авто и синего грузовика движутся без нарушений.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура
Автор:
Валентин Бандура
