Сложный тест ПДД: кто нарушает правила на дороге с тремя полосами

Хитрый тест ПДД — кто из водителей нарушает правила
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего грузовика.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель белого бензовоза.
- Водители бензовоза и синего грузовика.
- Ни один водитель не нарушает правил.
Разбор задачи
На дороге, которая имеет три полосы для движения в одном направлении, водитель синего грузовика едет прямо по правой полосе, водитель зеленой легковушки — по средней полосе, а водитель бензовоза намерен опередить легковой автомобиль.
Читаем пункт 11.6 ПДД:
"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, — для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".
Белый бензовоз, масса которого явно превышает 3,5 т, осуществляет опережение в крайней левой полосе. Поскольку маневр не связан с поворотом или разворотом, такие действия являются нарушением требований расположения транспортных средств на проезжей части. Водители зеленого легкового авто и синего грузовика движутся без нарушений.
Правильный ответ
№3
