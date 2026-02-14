Ловушка на главной дороге: тест ПДД на знание правил маневрирования

Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля будет виновным при столкновении в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Синий автомобиль находится на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3, а красный — на второстепенной (знак 2.1).

Но синий автомобиль осуществляет движение задним ходом через перекресток, чтобы вернуться к нему. Согласно пункту 10.10 ПДД, движение транспортных средств на перекрестках задним ходом запрещается.

Итак, водитель синего авто выполняет запрещенный маневр, а потому именно он будет виновником возможной аварии, несмотря на пребывание на главной дороге.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: