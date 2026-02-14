Ловушка на главной дороге: тест ПДД на знание правил маневрирования

Тест ПДД — водитель какого авто будет виноват в случае столкновения
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля будет виновным при столкновении в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
Синий автомобиль находится на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3, а красный — на второстепенной (знак 2.1).
Но синий автомобиль осуществляет движение задним ходом через перекресток, чтобы вернуться к нему. Согласно пункту 10.10 ПДД, движение транспортных средств на перекрестках задним ходом запрещается.
Итак, водитель синего авто выполняет запрещенный маневр, а потому именно он будет виновником возможной аварии, несмотря на пребывание на главной дороге.
Правильный ответ
№1
