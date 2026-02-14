Пастка на головній дорозі: тест ПДР на знання правил маневрування

Тест ПДР — водій якого авто буде винним у разі зіткнення
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля буде винним при зіткненні у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
Синій автомобіль знаходиться на головній дорозі, про що свідчить знак 2.3, а червоний — на другорядній (знак 2.1).
Але синій автомобіль здійснює рух заднім ходом через перехрестя, щоб повернутися до нього. Згідно з пунктом 10.10 ПДР, рух транспортних засобів на перехрестях заднім ходом забороняється.
Отже, водій синього авто виконує заборонений маневр, а тому саме він буде винуватцем можливої аварії, попри перебування на головній дорозі.
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
