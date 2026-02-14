Відео
Відео

Тест ПДР — водій якого авто буде винним у разі зіткнення

Тест ПДР — водій якого авто буде винним у разі зіткнення

Дата публікації: 14 лютого 2026 14:00
Пастка на головній дорозі: тест ПДР на знання правил маневрування
Схема руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля буде винним при зіткненні у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Синій автомобіль знаходиться на головній дорозі, про що свідчить знак 2.3, а червоний — на другорядній (знак 2.1).

Але синій автомобіль здійснює рух заднім ходом через перехрестя, щоб повернутися до нього. Згідно з пунктом 10.10 ПДР, рух транспортних засобів на перехрестях заднім ходом забороняється.

Отже, водій синього авто виконує заборонений маневр, а тому саме він буде винуватцем можливої аварії, попри перебування на головній дорозі.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
