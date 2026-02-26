Тест ПДР: чи зобов’язаний водій зупинитися перед знаком "Стоп" на зелене світло?

Автомобіль перед світлофором та знаком "Стоп". Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Чи зобов'язаний водій білого автомобіля зупинитися перед світлофором у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Зобов'язаний. Зобов'язаний лише за присутності інших транспортних засобів. Не зобов'язаний.

Розбір задачі

На перехресті встановлено світлофор, на якому увімкнений зелений сигнал, та дорожній знак пріоритету 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", вимоги якого містяться у самій назві.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Отже, поки світлофор працює, знак пріоритету "Стоп" втрачає свою силу, тому водій може проїжджати на зелене світло без зупинки.

Правильна відповідь №3

