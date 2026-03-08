Обгін велосипедиста трактором: хитрий тест ПДР

Трактор і велосипедист на дорозі. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Чи дозволено водієві трактора обігнати велосипедиста у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, попередньо подавши звуковий сигнал. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці встановлено дорожній знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено", який забороняє обгін вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, а також тракторам.

Проте для тракторів діє спеціальне правило: знак 3.27 забороняє їм обгін усіх транспортних засобів, окрім поодиноких велосипедів, гужових возів або саней. Таким чином, водій трактора має право обігнати велосипедиста.

Правильна відповідь №1

