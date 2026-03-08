Відео
Відео

Тест ПДР про обгін — чи дозволений маневр трактора

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 19:40
Обгін велосипедиста трактором: хитрий тест ПДР
Трактор і велосипедист на дорозі. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Чи дозволено водієві трактора обігнати велосипедиста у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, попередньо подавши звуковий сигнал.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений обгін

На ділянці встановлено дорожній знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено", який забороняє обгін вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, а також тракторам.

Проте для тракторів діє спеціальне правило: знак 3.27 забороняє їм обгін усіх транспортних засобів, окрім поодиноких велосипедів, гужових возів або саней. Таким чином, водій трактора має право обігнати велосипедиста.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
