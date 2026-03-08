Обгін велосипедиста трактором: хитрий тест ПДР

Тест ПДР про обгін — чи дозволений маневр трактора
Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Чи дозволено водієві трактора обігнати велосипедиста у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, попередньо подавши звуковий сигнал.
- Заборонено.
Розбір задачі
На ділянці встановлено дорожній знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено", який забороняє обгін вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, а також тракторам.
Проте для тракторів діє спеціальне правило: знак 3.27 забороняє їм обгін усіх транспортних засобів, окрім поодиноких велосипедів, гужових возів або саней. Таким чином, водій трактора має право обігнати велосипедиста.
Правильна відповідь №1
