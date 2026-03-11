Чи може мотоцикліст повернути під знак заборони: тест ПДР

Тест ПДР про маневрування — чи дозволений поворот праворуч
Задача на знання заборонних дорожніх знаків та табличок до них. Чи дозволено мотоциклісту повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, якщо він там живе.
- Дозволено, якщо він там працює.
- Умови, зазначені у варіантах 2 і 3.
- Заборонено.
Розбір задачі
Перед перехрестям встановлено знаки 2.3 "Головна дорога" та 3.7 "Рух на мопедах заборонено". Додаткова табличка 7.3.1 "Напрямок дії" вказує, що рух заборонений праворуч.
Згідно з описом знака 3.7, він забороняє рух мопедів та велосипедів з підвісним двигуном. Дія цього знака не поширюється на мотоцикли. Тому мотоцикліст може вільно повертати праворуч без додаткових умов про проживання чи роботу в цій зоні.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!