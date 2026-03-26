Головна Авто Тест ПДР: чи дозволений водієві рух вперед

Дата публікації: 26 березня 2026 20:40
Жовтий автомобіль наближається до перехрестя з заборонними знаками. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та винятків з них. На шляху встановлено два знаки 3.1 "Рух заборонено" та 3.43 "Небезпека". Чи дозволено водієві жовтого автомобіля проїхати прямо у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо він там живе.
  3. Дозволено, якщо він там працює.
  4. Дозволено за умов, зазначених у варіантах 2 та 3.
  5. Заборонено.

Розбір задачі

Знак 3.1 "Рух заборонено" має винятки. Він не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян/підприємства або належать громадянам, які проживають чи працюють у цій зоні.

Але знак 3.43 "Небезпека", згідно з розділом 3 ПДР, забороняє рух усіх без винятку користувачів доріг у зв'язку з ДТП, аварією, стихійним лихом чи іншою небезпекою.

Отже, винятків для тих, хто живе чи працює в зоні дії знака 3.43, правилами не передбачено.

Правильна відповідь №5

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
