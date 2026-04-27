Тест ПДР для уважних: хто проїде першим
Задача з теми на знання загальних положень ПДР. Потрібно визначити головну та другорядну дороги, й згадати правила проїзду нерегульованих перехресть нерівнозначних доріг. Водії легковика та комбайна на перехресті одночасно повертають ліворуч. Перед автомобілем встановлено знак 2.1 "Дати дорогу". Хто з водіїв проїде другим у зображеній на малюнку ситуації?
Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій легкового автомобіля.
- Водій комбайна.
Розбір задачі
Зазвичай дорога навпроти знаку 2.1 "Дати дорогу" вважається рівнозначною, якщо немає таблички 7.8 "Напрямок головної дороги".
Але комбайн їде ґрунтовою дорогою. Згідно з пунктом 1.10 ПДР, головна дорога — це дорога з покриттям відносно ґрунтової. А ґрунтова дорога завжди є другорядною щодо дороги з покриттям.
Правильна відповідь №2
