Тест ПДР для уважних: хто проїде першим

Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми на знання загальних положень ПДР. Потрібно визначити головну та другорядну дороги, й згадати правила проїзду нерегульованих перехресть нерівнозначних доріг. Водії легковика та комбайна на перехресті одночасно повертають ліворуч. Перед автомобілем встановлено знак 2.1 "Дати дорогу". Хто з водіїв проїде другим у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій легкового автомобіля. Водій комбайна.

Розбір задачі

Зазвичай дорога навпроти знаку 2.1 "Дати дорогу" вважається рівнозначною, якщо немає таблички 7.8 "Напрямок головної дороги".

Але комбайн їде ґрунтовою дорогою. Згідно з пунктом 1.10 ПДР, головна дорога — це дорога з покриттям відносно ґрунтової. А ґрунтова дорога завжди є другорядною щодо дороги з покриттям.

Правильна відповідь №2

