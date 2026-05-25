Хитрий тест ПДР на перехресті: хто проїде останнім

Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про проїзд перехресть. На нерегульованому перехресті водій білого автомобіля проїжджає прямо, а водії вантажівки та трамвая мають намір повернути ліворуч. Хто з них залишить перехрестя останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Водій легкового автомобіля. Водій вантажного автомобіля. Водій трамвая.

Розбір задачі

Водій легкового автомобіля бачить перед собою дорожній знак 2.3 "Головна дорога", а водій трамвая — 2.1 "Дати дорогу". Отже, водії вантажівки та легкового автомобіля рухаються головною дорогою, а трамвай знаходиться на другорядній.

Трамвай має перевагу перед безрейковими транспортними засобами лише на рівнозначних перехрестях. У даному ж випадку водій трамвая зобов'язаний виконати вимоги пункту 16.11 ПДР, та пропустити транспорт, що рухається головною:

Читайте також:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: