Підступний тест ПДР: який знак дозволяє рух понад 50 км/год
Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами знаки 4.12, 5.33 та 3.29. Який з них дозволяє рухатися автомобілю зі швидкістю понад 50 км/год?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знаки 1 та 2.
- Знаки 2 та 3.
- Лише знак 1.
- Лише знак 2.
- Знаки 1 та 3.
- Жоден зі знаків.
Розбір задачі
Знак 1: 4.12 "Обмеження мінімальної швидкості" дозволяє рух з не меншою швидкістю, ніж зазначено на ньому, але й не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 ПДР.
Знак 2: 5.33 "Рекомендована швидкість" застосовується для зазначення швидкості, з якою рекомендується рух на даній ділянці дороги. Знак не встановлює обмежень швидкості.
Знак 3: 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" забороняє рух зі швидкістю, що перевищує зазначену на знакові.
Правильна відповідь №1
