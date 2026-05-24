Головна Авто Підступний тест ПДР: який знак дозволяє рух понад 50 км/год

Підступний тест ПДР: який знак дозволяє рух понад 50 км/год

Дата публікації: 24 травня 2026 19:45
Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами знаки 4.12, 5.33 та 3.29. Який з них дозволяє рухатися автомобілю зі швидкістю понад 50 км/год?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Знаки 1 та 2.
  2. Знаки 2 та 3.
  3. Лише знак 1.
  4. Лише знак 2.
  5. Знаки 1 та 3.
  6. Жоден зі знаків.

Розбір задачі

Тест ПДР про дорожні знаки

Знак 1: 4.12 "Обмеження мінімальної швидкості" дозволяє рух з не меншою швидкістю, ніж зазначено на ньому, але й не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 ПДР.

Знак 2: 5.33 "Рекомендована швидкість" застосовується для зазначення швидкості, з якою рекомендується рух на даній ділянці дороги. Знак не встановлює обмежень швидкості.

Знак 3: 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" забороняє рух зі швидкістю, що перевищує зазначену на знакові.

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
