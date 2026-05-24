Україна
Главная Авто Коварный тест ПДД: какой знак разрешает движение более 50 км/ч

Коварный тест ПДД: какой знак разрешает движение более 50 км/ч

Дата публикации 24 мая 2026 19:45
Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами знаки 4.12, 5.33 и 3.29. Какой из них позволяет двигаться автомобилю со скоростью более 50 км/ч?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знаки 1 и 2.
  2. Знаки 2 и 3.
  3. Только знак 1.
  4. Только знак 2.
  5. Знаки 1 и 3.
  6. Ни один из знаков.

Разбор задачи

Тест ПДР про дорожні знаки

Знак 1: 4.12 "Ограничение минимальной скорости" разрешает движение с не меньшей скоростью, чем указано на нем, но и не большей, чем это предусмотрено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 ПДД.

Знак 2: 5.33 "Рекомендуемая скорость" применяется для указания скорости, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Знак не устанавливает ограничений скорости.

Знак 3: 3.29 "Ограничение максимальной скорости" запрещает движение со скоростью, превышающей указанную на знаке.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
