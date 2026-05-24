Коварный тест ПДД: какой знак разрешает движение более 50 км/ч
Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами знаки 4.12, 5.33 и 3.29. Какой из них позволяет двигаться автомобилю со скоростью более 50 км/ч?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знаки 1 и 2.
- Знаки 2 и 3.
- Только знак 1.
- Только знак 2.
- Знаки 1 и 3.
- Ни один из знаков.
Разбор задачи
Знак 1: 4.12 "Ограничение минимальной скорости" разрешает движение с не меньшей скоростью, чем указано на нем, но и не большей, чем это предусмотрено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 ПДД.
Знак 2: 5.33 "Рекомендуемая скорость" применяется для указания скорости, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Знак не устанавливает ограничений скорости.
Знак 3: 3.29 "Ограничение максимальной скорости" запрещает движение со скоростью, превышающей указанную на знаке.
Правильный ответ №1
