Тест ПДД: что означает дорожный знак с авто в дыму

Задача на знание дорожных знаков и табличек к ним. Что означает эта табличка, которая размещается вместе со знаком "Место для стоянки"?

Варианты ответа

Для стоянки не допускаются автомобили с повышенными выбросами. Для стоянки не допускаются автомобили с работающими двигателями.

Разбор задачи

Табличка 7.7 "Стоянка с неработающим двигателем" означает, что на стоянке, обозначенной знаками 5.42.1 "Место для стоянки ", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки" или 5.43 "Зона стоянки", разрешается оставлять транспортные средства только с неработающим двигателем.

Правильный ответ

№2

