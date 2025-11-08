Тест ПДД: что означает дорожный знак с авто в дыму

Интересный тест ПДД — что означает этот знак
Дата публикации 8 ноября 2025 11:40
обновлено: 13:18
Что за знак? Рисунок: Exist.ua
Задача на знание дорожных знаков и табличек к ним. Что означает эта табличка, которая размещается вместе со знаком "Место для стоянки"?
Варианты ответа
- Для стоянки не допускаются автомобили с повышенными выбросами.
- Для стоянки не допускаются автомобили с работающими двигателями.
Разбор задачи
Табличка 7.7 "Стоянка с неработающим двигателем" означает, что на стоянке, обозначенной знаками 5.42.1 "Место для стоянки ", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки" или 5.43 "Зона стоянки", разрешается оставлять транспортные средства только с неработающим двигателем.
Правильный ответ
№2
