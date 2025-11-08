Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Видео

Интересный тест ПДД — что означает этот знак

Дата публикации 8 ноября 2025 11:40
обновлено: 13:18
Тест ПДД: что означает дорожный знак с авто в дыму
Что за знак? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и табличек к ним. Что означает эта табличка, которая размещается вместе со знаком "Место для стоянки"?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Для стоянки не допускаются автомобили с повышенными выбросами.
  2. Для стоянки не допускаются автомобили с работающими двигателями.

Разбор задачи

Тест з ПДР: про що сигналізує дорожній знак?

Табличка 7.7 "Стоянка с неработающим двигателем" означает, что на стоянке, обозначенной знаками 5.42.1 "Место для стоянки ", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки" или 5.43 "Зона стоянки", разрешается оставлять транспортные средства только с неработающим двигателем.

Правильный ответ

№2

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
