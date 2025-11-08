Тест ПДР: що означає дорожній знак з авто в диму

Що за знак? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та табличок до них. Що означає ця табличка, яка розміщується разом зі знаком "Місце для стоянки"?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Для стоянки не допускаються автомобілі з підвищеними викидами. Для стоянки не допускаються автомобілі з двигунами, що працюють.

Розбір задачі

Табличка 7.7 "Стоянка з непрацюючим двигуном" означає, що на стоянці, позначеній знаками 5.42.1 "Місце для стоянки", 5.42.2 "Місце для стоянки", 5.42.3 "Місце для стоянки" або 5.43 "Зона стоянки", дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: