Тест ПДР: що означає дорожній знак з авто в диму

Цікавий тест ПДР — що означає цей знак
Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 11:40
Оновлено: 13:18
Що за знак? Малюнок: Exist.ua
Задача на знання дорожніх знаків та табличок до них. Що означає ця табличка, яка розміщується разом зі знаком "Місце для стоянки"?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Реклама
Читайте також:
Варіанти відповіді
- Для стоянки не допускаються автомобілі з підвищеними викидами.
- Для стоянки не допускаються автомобілі з двигунами, що працюють.
Розбір задачі
Табличка 7.7 "Стоянка з непрацюючим двигуном" означає, що на стоянці, позначеній знаками 5.42.1 "Місце для стоянки", 5.42.2 "Місце для стоянки", 5.42.3 "Місце для стоянки" або 5.43 "Зона стоянки", дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама