Тест ПДД с регулировщиком: кто продолжит движение
Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке водители трамвая и синего авто и велосипедист проезжают прямо, а водитель белого авто поворачивает налево. При этом правая рука регулировщика вытянута вперед. Кто из водителей может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только водитель белого автомобиля.
- Все, кроме белого автомобиля.
- Только велосипедист.
- Трамвай и синий автомобиль.
- Трамвай и велосипедист.
- Только водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
Согласно пункту 8.8 (б) ПДД, при таком сигнале регулировщика (правая рука вытянута вперед): с левой стороны постового разрешено движение трамвая налево, а нерельсовым транспортным средствам во всех направлениях; со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо; с правой стороны и спины движение всех транспортных средств запрещено.
Итак, продолжить движение по задуманной траектории может только водитель белого автомобиля, который движется с левой стороны регулировщика.
Правильный ответ №1
