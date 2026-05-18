Тест ПДД с регулировщиком: кто продолжит движение

Схема движения ТС на перекрестке с регулировщиком. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке водители трамвая и синего авто и велосипедист проезжают прямо, а водитель белого авто поворачивает налево. При этом правая рука регулировщика вытянута вперед. Кто из водителей может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только водитель белого автомобиля. Все, кроме белого автомобиля. Только велосипедист. Трамвай и синий автомобиль. Трамвай и велосипедист. Только водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Согласно пункту 8.8 (б) ПДД, при таком сигнале регулировщика (правая рука вытянута вперед): с левой стороны постового разрешено движение трамвая налево, а нерельсовым транспортным средствам во всех направлениях; со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо; с правой стороны и спины движение всех транспортных средств запрещено.

Итак, продолжить движение по задуманной траектории может только водитель белого автомобиля, который движется с левой стороны регулировщика.

Правильный ответ №1

