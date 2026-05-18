Тест ПДР з регулювальником: хто продовжить рух

Тест ПДР з регулювальником: хто продовжить рух

Дата публікації: 18 травня 2026 20:40
Схема руху ТЗ на перехресті з регулювальником. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті водії трамвая і синього авто та велосипедист проїжджають прямо, а водій білого авто повертає ліворуч. При цьому права рука регулювальника витягнута вперед. Хто з водіїв може продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише водій білого автомобіля.
  2. Всі, крім білого автомобіля.
  3. Лише велосипедист.
  4. Трамвай і синій автомобіль.
  5. Трамвай і велосипедист.
  6. Лише водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 8.8 (б) ПДР, за такого сигналу  регулювальника (права рука витягнута вперед): з лівого боку постового дозволено рух трамвая ліворуч, а нерейковим транспортним засобам в усіх напрямках; з боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку та спини рух усіх транспортних засобів заборонено.

Отже, продовжити рух за задуманою траєкторією може лише водій білого автомобіля, який рухається з лівого боку регулювальника.

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
