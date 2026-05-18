Тест ПДР з регулювальником: хто продовжить рух
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті водії трамвая і синього авто та велосипедист проїжджають прямо, а водій білого авто повертає ліворуч. При цьому права рука регулювальника витягнута вперед. Хто з водіїв може продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Лише водій білого автомобіля.
- Всі, крім білого автомобіля.
- Лише велосипедист.
- Трамвай і синій автомобіль.
- Трамвай і велосипедист.
- Лише водій синього автомобіля.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 8.8 (б) ПДР, за такого сигналу регулювальника (права рука витягнута вперед): з лівого боку постового дозволено рух трамвая ліворуч, а нерейковим транспортним засобам в усіх напрямках; з боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку та спини рух усіх транспортних засобів заборонено.
Отже, продовжити рух за задуманою траєкторією може лише водій білого автомобіля, який рухається з лівого боку регулювальника.
Правильна відповідь №1
