Каверзный тест ПДД: может ли водитель выполнить опережение

Схема движения белого авто по трамвайным путям. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель белого автомобиля намерен осуществить опережение по трамвайному пути попутного направления, который расположен на одном уровне с проезжей частью. Разрешается ли водителю белого автомобиля выполнить опережение в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено только, если скорость авто впереди менее 30 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

Согласно пункту 11.8 ПДД, по трамвайным путям попутного направления разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или разметкой (например, сплошной линией), а также при опережении или объезде, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра без выезда на пути.

Поскольку на рисунке нет запрещающих знаков или разметки, такой маневр является вполне законным.

Читайте также:

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: