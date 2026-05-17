Каверзний тест ПДР: чи може водій виконати випередження

Каверзний тест ПДР: чи може водій виконати випередження

Дата публікації: 17 травня 2026 19:45
Схема руху білого авто трамвайною колією. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій білого авто має намір здійснити випередження по трамвайній колії попутного напрямку, яка розташована на одному рівні з проїзною частиною. Чи дозволяється водієві білого автомобіля виконати випередження у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено лише, якщо швидкість авто попереду менш як 30 км/год.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений маневр

Згідно з пунктом 11.8 ПДР, по трамвайній колії попутного напрямку дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи розміткою (наприклад, суцільною лінією), а також під час випередження чи об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання маневру без виїзду на колію.

Позаяк на малюнку немає заборонних знаків чи розмітки, такий маневр є цілком законним.

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
