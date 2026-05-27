Головна Авто Тест ПДР на складному перехресті: хто кого пропускає

Дата публікації: 27 травня 2026 20:40
Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. На перехресті водій трамвая, велосипедист та водій синього автомобіля мають намір рухатися прямо, а водій сірої машини повертає ліворуч. На ділянці відсутні світлофори, регулювальник, а також знаки пріоритету. Тобто маємо справу з нерегульованим перехрестям рівнозначних доріг. Кому зобов'язаний дати дорогу водій сірого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише трамваю.
  2. Трамваю та велосипедисту.
  3. Лише велосипедисту.
  4. Трамваю та синьому автомобілю.
  5. Повинен дати дорогу усім.
  6. Не повинен давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг рух регламентується правилами загального роз'їзду. Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином водій сірого авто зобов'язаний пропустити трамвай. Велосипедист наближається з правого боку до сірого авто. Тому сіра машина має дати дорогу ще й велосипедисту.

Сіре авто, своєю чергою, наближається з правого боку до водія синього автомобіля. Тому синя машина проїде перехрестя останньою.

Правильна відповідь №2

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
