Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД о развороте: разрешен ли водителю опасный маневр

Тест ПДД о развороте: разрешен ли водителю опасный маневр

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 20:40
Тест ПДД о развороте: разрешен ли водителю опасный маневр
Схема движения красного авто на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков и разметки, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель планирует выполнить сложный маневр на перекрестке: повернуть направо, проехать несколько метров вперед, выполнить разворот и продолжить движение в обратном направлении. Разрешено ли водителю сделать задуманное в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, только давая дорогу другим транспортным средствам.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений маневр

Сразу повернуть налево на перекрестке водителю запрещает дорожный знак 4.2 "Движение направо". Кроме того, такой маневр заставил бы водителя пересечь сплошную линию дорожной разметки, что также запрещено правилами.

Поэтому водитель действует по альтернативной схеме: поворачивает направо, а проехав до участка, где сплошная линия разделения заканчивается и переходит в прерывистую, выполняет разворот. Поскольку дополнительные запреты в изображенной ситуации отсутствуют, маневр является легитимным.

Читайте также:

Во время непосредственного выезда на перекресток водитель обязан выполнить требования дорожного знака 2.1 "Дать дорогу" и пропустить транспортные средства, которые уже движутся по главной дороге. А согласно пункту 10.4 ПДД, при выполнении разворота водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации