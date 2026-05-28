Тест ПДД о развороте: разрешен ли водителю опасный маневр

Схема движения красного авто на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков и разметки, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель планирует выполнить сложный маневр на перекрестке: повернуть направо, проехать несколько метров вперед, выполнить разворот и продолжить движение в обратном направлении. Разрешено ли водителю сделать задуманное в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, только давая дорогу другим транспортным средствам. Запрещено.

Разбор задачи

Сразу повернуть налево на перекрестке водителю запрещает дорожный знак 4.2 "Движение направо". Кроме того, такой маневр заставил бы водителя пересечь сплошную линию дорожной разметки, что также запрещено правилами.

Поэтому водитель действует по альтернативной схеме: поворачивает направо, а проехав до участка, где сплошная линия разделения заканчивается и переходит в прерывистую, выполняет разворот. Поскольку дополнительные запреты в изображенной ситуации отсутствуют, маневр является легитимным.

Во время непосредственного выезда на перекресток водитель обязан выполнить требования дорожного знака 2.1 "Дать дорогу" и пропустить транспортные средства, которые уже движутся по главной дороге. А согласно пункту 10.4 ПДД, при выполнении разворота водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам.

Правильный ответ №2

