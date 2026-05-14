Главная Авто Тест ПДД на круговом перекрестке: какой порядок проезда авто

Тест ПДД на круговом перекрестке: какой порядок проезда авто

Дата публикации 14 мая 2026 20:40
Схема движения ТС на круговом перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. На круге водитель красного автомобиля выполняет перестроение из правой полосы в левую, водитель синего продолжает движение по своей полосе, а водитель желтого только въезжает на перекресток. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Желтый, синий, красный автомобиль.
  2. Желтый, красный, синий автомобиль.
  3. Красный, синий, желтый автомобиль.
  4. Красный, желтый, синий автомобиль.
  5. Синий, желтый, красный автомобиль.
  6. Синий, красный, желтый автомобиль.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке синий и красный автомобили уже движутся по кругу, а желтый только въезжает на него. Согласно пункту 16.12 ПДД, преимущество в движении на таких перекрестках предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Желтый автомобиль должен пропустить обоих и проедет последним.

Синий и красный автомобили находятся в равнозначных условиях. Согласно пункту 10.3 ПДД, в случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Поэтому красный пропускает синего.

Правильный ответ №6

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
