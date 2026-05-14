Тест ПДД на круговом перекрестке: какой порядок проезда авто
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. На круге водитель красного автомобиля выполняет перестроение из правой полосы в левую, водитель синего продолжает движение по своей полосе, а водитель желтого только въезжает на перекресток. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?
Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый, синий, красный автомобиль.
- Желтый, красный, синий автомобиль.
- Красный, синий, желтый автомобиль.
- Красный, желтый, синий автомобиль.
- Синий, желтый, красный автомобиль.
- Синий, красный, желтый автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке синий и красный автомобили уже движутся по кругу, а желтый только въезжает на него. Согласно пункту 16.12 ПДД, преимущество в движении на таких перекрестках предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Желтый автомобиль должен пропустить обоих и проедет последним.
Синий и красный автомобили находятся в равнозначных условиях. Согласно пункту 10.3 ПДД, в случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. Поэтому красный пропускает синего.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: