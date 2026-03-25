Главная Авто Тест ПДД для внимательных: кому должен уступить водитель белого авто

Тест ПДД для внимательных: кому должен уступить водитель белого авто

Дата публикации 25 марта 2026 20:40
Водитель белого авто приближается к нерегулируемому перекрестку с грузовиком и трактором. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание предупреждающих дорожных знаков и по теме о проезде перекрестков. Водитель белого автомобиля движется прямо. В то же время с перекрещивающихся дорог справа выезжает грузовик, а слева — трактор. Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Грузовику.
  2. Трактору.
  3. Грузовику и трактору.
  4. Не должен уступать.

Разбор задачи

Водитель белого авто видит справа от себя дорожный знак 1.23.3 "Прилегание второстепенной дороги" (с обеих сторон). Этот предупреждающий знак указывает, что водитель движется по главной дороге.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водители трактора и грузовика движутся по второстепенных дорогах, поэтому водитель белой машины имеет приоритет и проезжает первым.

Правильный ответ №4

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
