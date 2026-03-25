Тест ПДР для уважних: кому має поступитися водій білого авто

Водій білого авто наближається до нерегульованого перехрестя з вантажівкою та трактором. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водій білого автомобіля рухається прямо. Водночас з перехрещуваних доріг праворуч виїжджає вантажівка, а ліворуч — трактор. Кому повинен дати дорогу водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Вантажівці. Трактору. Вантажівці і трактору. Не має поступатися.

Розбір задачі

Водій білого авто бачить праворуч від себе дорожній знак 1.23.3 "Прилягання другорядної дороги" (з обох боків). Цей попереджувальний знак вказує, що водій рухається головною дорогою.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водії трактора та вантажівки рухаються другорядними дорогами, тому водій білої машини має пріоритет та проїжджає першим.

Правильна відповідь №4

