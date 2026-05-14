Тест ПДР на круговому перехресті: який порядок проїзду авто
Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху і зміну його напрямку. На колі водій червоного автомобіля виконує перестроювання з правої смуги в ліву, водій синього продовжує рух своєю смугою, а водій жовтого лише в’їжджає на перехрестя. В якому порядку роз'їдуться автомобілі у зображеній на малюнку ситуації?
Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий, синій, червоний автомобіль.
- Жовтий, червоний, синій автомобіль.
- Червоний, синій, жовтий автомобіль.
- Червоний, жовтий, синій автомобіль.
- Синій, жовтий, червоний автомобіль.
- Синій, червоний, жовтий автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті синій та червоний автомобілі вже рухаються по колу, а жовтий лише в'їжджає на нього. Згідно з пунктом 16.12 ПДР, перевага в русі на таких перехрестях надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Жовтий автомобіль має пропустити обох і проїде останнім.
Синій та червоний автомобілі перебувають у рівнозначних умовах. Згідно з пунктом 10.3 ПДР, у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Тому червоний пропускає синього.
Правильна відповідь №6
