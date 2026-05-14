Тест ПДР на круговому перехресті: який порядок проїзду авто

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху і зміну його напрямку. На колі водій червоного автомобіля виконує перестроювання з правої смуги в ліву, водій синього продовжує рух своєю смугою, а водій жовтого лише в’їжджає на перехрестя. В якому порядку роз'їдуться автомобілі у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Жовтий, синій, червоний автомобіль. Жовтий, червоний, синій автомобіль. Червоний, синій, жовтий автомобіль. Червоний, жовтий, синій автомобіль. Синій, жовтий, червоний автомобіль. Синій, червоний, жовтий автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті синій та червоний автомобілі вже рухаються по колу, а жовтий лише в'їжджає на нього. Згідно з пунктом 16.12 ПДР, перевага в русі на таких перехрестях надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Жовтий автомобіль має пропустити обох і проїде останнім.

Синій та червоний автомобілі перебувають у рівнозначних умовах. Згідно з пунктом 10.3 ПДР, у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Тому червоний пропускає синього.

Правильна відповідь №6

