Каверзний тест ПДР: в яких напрямках дозволений рух авто

Синій автомобіль наближається до перехрестя з наказовим знаком.

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. На перехресті водію синього автомобіля пропонують чотири траєкторії для подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку. У якому напрямку може проїхати транспортний засіб у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

У напрямках А, Б або В У напрямках А або Б У напрямках А, Б, В або Г У напрямках Б, В або Г

Розбір задачі

На перехресті встановлено знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє рух лише у вказаних напрямках, тобто за траєкторіями А та Б.

Важливо знати, що дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

Тобто на наступному перехресті він втрачає свій наказ. А отже, водій має право повернути ліворуч (траєкторія В) та розвернутися (траєкторія Г).

Правильна відповідь №3

