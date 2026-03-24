Каверзний тест ПДР: в яких напрямках дозволений рух авто

Дата публікації: 24 березня 2026 20:40
Синій автомобіль наближається до перехрестя з наказовим знаком. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. На перехресті водію синього автомобіля пропонують чотири траєкторії для подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку. У якому напрямку може проїхати транспортний засіб у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. У напрямках А, Б або В
  2. У напрямках А або Б
  3. У напрямках А, Б, В або Г
  4. У напрямках Б, В або Г

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

На перехресті встановлено знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє рух лише у вказаних напрямках, тобто за траєкторіями А та Б.

Важливо знати, що дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

Тобто на наступному перехресті він втрачає свій наказ. А отже, водій має право повернути ліворуч (траєкторія В) та розвернутися (траєкторія Г).

Правильна відповідь №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
