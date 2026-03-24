Каверзный тест ПДД: в каких направлениях разрешено движение авто
Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. На перекрестке водителю синего автомобиля предлагают четыре траектории для дальнейшего движения: прямо, направо, налево и в обратном направлении. В каком направлении может проехать транспортное средство в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- В направлениях А, Б или В
- В направлениях А или Б
- В направлениях А, Б, В или Г
- В направлениях Б, В или Г
Разбор задачи
На перекрестке установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает движение только в указанных направлениях, то есть по траекториям А и Б.
Важно знать, что действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.
То есть на следующем перекрестке он теряет свои предписания. А значит, водитель имеет право повернуть налево (траектория В) и развернуться (траектория Г).
Правильный ответ №3
