Главная Авто Каверзный тест ПДД: в каких направлениях разрешено движение авто

Каверзный тест ПДД: в каких направлениях разрешено движение авто

Дата публикации 24 марта 2026 20:40
Синий автомобиль приближается к перекрестку с предписывающим знаком. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. На перекрестке водителю синего автомобиля предлагают четыре траектории для дальнейшего движения: прямо, направо, налево и в обратном направлении. В каком направлении может проехать транспортное средство в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. В направлениях А, Б или В
  2. В направлениях А или Б
  3. В направлениях А, Б, В или Г
  4. В направлениях Б, В или Г

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

На перекрестке установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает движение только в указанных направлениях, то есть по траекториям А и Б.

Важно знать, что действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

То есть на следующем перекрестке он теряет свои предписания. А значит, водитель имеет право повернуть налево (траектория В) и развернуться (траектория Г).

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
