Тест ПДР про розворот: чи дозволений водію небезпечний маневр

Схема руху червоного авто на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та розмітки, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій планує виконати складний маневр на перехресті: повернути праворуч, проїхати кілька метрів уперед, виконати розворот та продовжити рух у зворотному напрямку. Чи дозволено водію зробити задумане у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, лише даючи дорогу іншим транспортним засобам. Заборонено.

Розбір задачі

Одразу повернути ліворуч на перехресті водієві забороняє дорожній знак 4.2 "Рух праворуч". Крім того, такий маневр змусив би водія перетнути суцільну лінію дорожньої розмітки, що також заборонено правилами.

Тому водій діє за альтернативною схемою: повертає праворуч, а проїхавши до ділянки, де суцільна лінія розділення закінчується та переходить у переривчасту, виконує розворот. Позаяк додаткові заборони у зображеній ситуації відсутні, маневр є легітимним.

Під час безпосереднього виїзду на перехрестя водій зобов'язаний виконати вимоги дорожнього знака 2.1 "Дати дорогу" та пропустити транспортні засоби, які вже рухаються головною дорогою. А згідно з пунктом 10.4 ПДР, під час виконання розвороту водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам.

Правильна відповідь №2

