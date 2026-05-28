Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР про розворот: чи дозволений водію небезпечний маневр

Тест ПДР про розворот: чи дозволений водію небезпечний маневр

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 20:40
Тест ПДР про розворот: чи дозволений водію небезпечний маневр
Схема руху червоного авто на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та розмітки, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій планує виконати складний маневр на перехресті: повернути праворуч, проїхати кілька метрів уперед, виконати розворот та продовжити рух у зворотному напрямку. Чи дозволено водію зробити задумане у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, лише даючи дорогу іншим транспортним засобам.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений маневр

Одразу повернути ліворуч на перехресті водієві забороняє дорожній знак 4.2 "Рух праворуч". Крім того, такий маневр змусив би водія перетнути суцільну лінію дорожньої розмітки, що також заборонено правилами.

Тому водій діє за альтернативною схемою: повертає праворуч, а проїхавши до ділянки, де суцільна лінія розділення закінчується та переходить у переривчасту, виконує розворот. Позаяк додаткові заборони у зображеній ситуації відсутні, маневр є легітимним.

Читайте також:

Під час безпосереднього виїзду на перехрестя водій зобов'язаний виконати вимоги дорожнього знака 2.1 "Дати дорогу" та пропустити транспортні засоби, які вже рухаються головною дорогою. А згідно з пунктом 10.4 ПДР, під час виконання розвороту водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації