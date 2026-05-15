Авто Корисний тест ПДР: якому трамваю має поступитися авто

Дата публікації: 15 травня 2026 20:40
Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. На ділянці дороги встановлено попереджувальний знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією". Траєкторія червоного авто перетинається з обома трамваями, що повертають праворуч. Якому трамваю повинен дати дорогу водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

  1. Лише синьому трамваю.
  2. Лише жовтому трамваю.
  3. Має дати дорогу обом трамваям.
  4. Не має давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією", який вказує на те, що попереду місце перетинання дороги з колією поза перехрестям або на перехресті з обмеженою оглядовістю.

Згідно з пунктом 17.3 ПДР, поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю. Винятком є лише виїзд трамвая з депо, чого на малюнку не видно.

Правильна відповідь №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
