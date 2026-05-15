Корисний тест ПДР: якому трамваю має поступитися авто

Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. На ділянці дороги встановлено попереджувальний знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією". Траєкторія червоного авто перетинається з обома трамваями, що повертають праворуч. Якому трамваю повинен дати дорогу водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише синьому трамваю. Лише жовтому трамваю. Має дати дорогу обом трамваям. Не має давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією", який вказує на те, що попереду місце перетинання дороги з колією поза перехрестям або на перехресті з обмеженою оглядовістю.

Згідно з пунктом 17.3 ПДР, поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю. Винятком є лише виїзд трамвая з депо, чого на малюнку не видно.

Правильна відповідь №3

